الرافدين يمنح قروضاً بقيمة 25 مليون دينار لهذه الفئة

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، عن منح قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين من اصحاب المحال التجارية بقيمة تصل الى 25 مليون دينار.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تماشيًا مع سياسة المصرف الهادفة لتنويع الخدمات المقدمة من قبله ودعمًا للاقتصاد الوطني في تمويل المشاريع المختلفة والتقليل من البطالة وتشغيل الأيدي العاملة فقد تقرر زيادة مبالغ منح قروض المشاريع الصغيرة الى 25 مليون دينار".
ودعا المصرف أصحاب المحال والمهن الاخرى على مختلف انواعها الى "الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".
ودعا المصرف أصحاب المحال والمهن الاخرى على مختلف انواعها الى "الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".
وأشار المصرف إلى أن "مدة تسديد القرض خمس سنوات، أي بواقع 60 شهراً".
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