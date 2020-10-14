مقتل 9 عسكريين في تصادم مروحيتين بأفغانستان

لقي 9 من قوات الأمن الأفغانية مصرعهم، في تصادم مروحتين جنوبي البلاد، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع اليوم الأربعاء.



وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان إن المروحيتين اصطدمتا الليلة الماضية بسبب "أعطال تقنية" أثناء إقلاعهما، وأن الحادث قيد التحقيق.

وأشار مسؤولان محليان أفغانيان، إلى أن المروحيتين اصطدمتا بينما كانتا تنقلان جنودا جرحى من ميدان قتال بمنطقة ناوا بإقليم هلمند واضطرتا للهبوط الاضطراري.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المروحيتين كانتا في مهمة لإرسال تعزيزات للمنطقة ونقل الجنود الجرحى.

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وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن المروحيتين اصطدمتان بعد أن تم إنزال أفراد الكوماندوز الأفغان لإجراء مهمة.

وذكرت مصادر أمنية أفغانية بإقليم هلمند، أن ما بين ثمانية و15 فردا من قوات الأمن لقوا حتفهم في حادث التصادم.

وأكد عمر زواك، أحد المتحدثين باسم حاكم إقليم هلمند الأفغاني، وقوع الحادث وأن المروحيتين اضطرتا للهبوط الاضطراري، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل ولم يؤكد بعد عدد الضحايا.

يأتي هذا الحادث، في ظل اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وعناصر حركة طالبان بمدينة لاشكارجاه، عاصمة هلمند وفي بعض مناطق الإقليم.