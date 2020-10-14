واشنطن ترحب بخطوة الكنيست المرتقبة تجاه السلام مع الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت واشنطن باستعداد الكنيست الإسرائيلي للتصديق على معاهدة السلام مع الإمارات، معربة عن أملها بانضمام المزيد من الدول لهذه الخطوة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية، مورجان أورتاجوس في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" إن بلادها ترحب
بتصديق البرلمان الإسرائيلي على المعاهدة التاريخية بين إسرائيل والإمارات.
وأكدت أورتاجوس أن هذه الاتفاقية تعزز السلام الإقليمي، معربة عن أملها أن تحذو المزيد من الدول حذو الإمارات والبحرين.
وأمس الأول الإثنين، صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على المعاهدة التي وقعت مع الإمارات، منتصف الشهر الماضي، في البيت الأبيض، برعاية أمريكية وحضور نحو ألف شخصية من مختلف دول العالم.
وحذت البحرين حذو الإمارات في توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، جرت مراسمه في حفل واحد بالبيت الأبيض.
وحتى تدخل المعاهدة حيز التنفيذ، يلزمها مصادقة الحكومة والكنيست. في إسرائيل.
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