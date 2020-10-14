السعودية وأمريكا.. حوار استراتيجي يتصدره الأمن والتنمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بأجندة حافلة يتصدرها تعزيز الأمن والتنمية، ينطلق اليوم الأربعاء، الحوار الاستراتيجي الأمريكي السعودي، في واشنطن.

وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير مايك بومبيو سيلتقي نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في العاصمة، الأربعاء، لإطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وسيركز الحوار- وفق البيان- على الالتزامات المشتركة لتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين، والتنمية الاقتصادية، والتواصل بين الشعبين، الملفات الأخرى التي عززت العلاقات الثنائية بين الدولتين.

ومنذ عقود طويلة، ترتبط السعودية والولايات المتحدة بعلاقات وثيقة، كما أن الممكلة تعد شريكا استراتيجيا لواشنطن في الشرق الأوسط.