واشنطن تعلن تمديد "ستارت" النووية مع موسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع روسيا بشأن تمديد أجل معاهدة ستارت النووية الجديدة "نيو ستارت".



وقال المفاوض الأمريكي مارشال بيلينجسلي: "نرغب في الواقع في تمديد معاهدة ستارت الجديدة لوقت معين، شرط أن يوافقوا في المقابل على الحد من ترسانتهم النووية".

وأضاف: "نعتقد أن هناك اتفاقا مبدئيا على أعلى مستوى بين حكومتينا".

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وكانت روسيا دعت، في وقت سابق، إلى التوصل لنسخة جديدة من معاهدة ستارت النووية مع الولايات المتحدة.

وبحسب نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، فإن "سريان المعاهدة الرئيسية بشأن الأسلحة النووية سينتهي في فبراير/شباط المقبل".

وتقصر معاهدة ستارت الجديدة، السارية لـ10 سنوات والتي قاربت على الانتهاء، عدد القاذفات في الترسانات النووية الروسية والأمريكية على 800 راجمة صواريخ و1550 رأسا حربيا نوويا بعيد المدى لكل منهما.

وتعد المعاهدة هي آخر معاهدة متبقية للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث حذرت موسكو مرارا من خطر بدء سباق تسلح جديد إذا لم يتم تجديد المعاهدة.