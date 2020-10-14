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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 139 إصابة بكورونا و9 وفيات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت مصر ليل الثلاثاء/الأربعاء تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و9 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائية لانتشار الفيروس أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى يوم الثلاثاء ارتفع إلى 104787من بينهم 6017 وفاة.
وأضافت الوزارة أن 98 متعافيا من الفيروس خرجوا من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 97841 حالة.
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