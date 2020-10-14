شكرا لقرائتكم الصدر يطلق مجموعة "مواثيق للسلام" وحفظ الأمن بالعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عددا من المواثيق التي وصفها بمواثيق السلام التي تهدف لاسترجاع الأمن للعراقيين وإبعاد التدخلات الخارجية وحفظ هيبة العراق.

الصدر، وفي بيان نشره على حسابه في "تويتر"، أوضح أن الميثاق الأول هو ميثاق للتظاهر السلمي ستوضع فيه شروط شرعية واجتماعية وقانونية للتظاهرات، بالتعاون مع شيوخ العشائر تناسب الجميع.

وبحسب الصدر، يسعى الميثاق الثاني لإبعاد ما سماها المقاومة عن الشهرة والمال والسياسة.

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زعيم التيار الصدري أضاف أن الميثاق الثالث يتضمن شروطاً لا بد من اتباعها لإصلاح الوضع السياسي وتهيئة المُناخ لانتخابات نزيهة وإبعاد الفاسدين عن المشهد.

وكان الصدر اشترط على من يريد التظاهر في العراق الالتزام بقواعد نشرها على حسابه على موقع "تويتر"، بينها عدم غلق الشوارع العامة أو الساحات، معتبراً كل من يخالف القواعد مدسوسا أو مدفوعا من أجندات خارجية.

كما اعتبر الصدر أن على الجميع التعاون مع القوات الأمنية والعشائر لإنهاء الفتنة بلا إراقة دماء في حال مخالفة القواعد.

واعتبر الصدر أن كل من يتعدى الحدود فهو إما مندس أو مدفوع من أجندات خارجية، مضيفا أن الشعار هو لا شرقية ولا غربية بل انتخابات عراقية سلمية بإشراف أممي.