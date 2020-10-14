مجموعة أمريكية للصناعات الدوائية تعلق التجارب السريرية على علاج تجريبي لـ”كورونا”

أعلنت مجموعة (إيلاي ليلي) الأميركية للصناعات الدوائية، أمس الثلاثاء، أنها علقت التجارب السريرية على علاجها التجريبي لكوفيد-19، لأسباب تتعلق بالسلامة لم تفصح عنها.

وأوضح متحدث باسم المجموعة، في تصريح صحفي، إنه “كإجراء احترازي، فقد أوصت لجنة المراقبة الصحية المستقلة لتجربة (أكتيف-3) بتعليق عمليات تسجيل المتطوعين الراغبين في المشاركة في هذه التجارب التي تجريها المجموعة على مصابين بمرض كوفيد-19 يتعالجون في المستشفيات”.

وأضاف المتحدث، أن “إيلاي ليلي تؤيد قرار اللجنة المستقلة بضمان سلامة المرضى المشاركين في التجربة”.

ويقوم العلاج الذي تطوره المجموعة الصيدلانية على حقن المريض، عن طريق الوريد، بأجسام مضادة اصطناعية مهمتها القضاء على الفيروس المسؤول عن المرض، ما يعني أن هذه الأجسام المضادة الاصطناعية تحل عمليا محل الجهاز المناعي للمريض.