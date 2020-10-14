إيطاليا تفرض تدابير صارمة للسيطرة على ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

وقع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، مرسوما جديدا يقضي بفرض تدابير صارمة للسيطرة على زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، تتمثل على الخصوص في منع إقامة الحفلات والأنشطة الرياضية للهواة مثل كرة القدم .

كما يحظر المرسوم الذي يسري لمدة 30 يوما، على المطاعم والمقاهي تقديم خدمات للزبناء غير الجالسين بعد الساعة التاسعة مساء في محاولة لتجنب التزاحم.

وأوصى أيضا بتجنب الحفلات الخاصة في المنازل التي تضم أكثر من 6 أشخاص. وجاء في المرسوم “يحظر إقامة الحفلات في جميع الأماكن الداخلية والخارجية” .

وسجلت إيطاليا اليوم الثلاثاء حوالي 6 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتعود بذلك إلى المستويات الكبيرة المسجلة في أبريل. وتوفي أكثر من 36 ألف شخص جراء الفيروس الفتاك في البلاد.

ولا يزال معدل الإصابة أقل بكثير من مثيله في فرنسا أو إسبانيا، وتحاول السلطات تجنب فرض إغلاق جديد من شأنه أن يلحق المزيد من الضرر باقتصادها المتعثر أساسا.

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و حظرت الحكومة التجمعات في مارس الماضي في ذروة أزمة الوباء في إيطاليا، لكن بعد خروج البلاد من إغلاق دام أكثر من شهرين

وقال كونتي للصحافيين الاثنين قبل ليلة من مفاوضات اللحظة الأخيرة مع رؤساء المناطق “لقد عملنا على وجه التحديد لتجنب إغلاق عام”.

ولم يستبعد كونتي فرض تدابير تستهدف مناطق جغرافية معينة إذا استمرت أعداد الإصابات في الارتفاع.

وأعادت إيطاليا الأسبوع الماضي إلزامية وضع الكمامات في الأماكن العامة، حتى في الهواء الطلق. كما أوصي المرسوم الجديد “بشدة” باستخدام الكمامات داخل المنزل عند وجود آخرين لا يعيشون فيه.

سيستمر إغلاق الملاهي الليلية، بينما سي سمح بإقامة العروض التجارية والحفلات الموسيقية والتجمعات الأخرى، مع قيود على عدد الحضور.