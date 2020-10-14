وزارة الصحة: فيروس “كورونا” ينتشر بحدة في ثلاث جهات والمؤشرات تتحسن بجهتين

أكدت وزارة في تصريحها النصف الشهري أن تطور الوضعية الوبائية المرتبطة بكوفيد-19 يعرف تباينا بن مختلف جهات المملكة، خلال 15 يوما الماضية، حيث تتجه المؤشرات إلى التحسن ببعض الجهات، فيما تسجل جهات أخرى انتشارا حادا للوباء.

وعلى المستوى الوطني أوضحت الوزارة أن مؤشر تكاثر الفيروس تأرجح بين 0,98 و1,2 كمعدل وطني، خلال لفترة الممتدة من 29 شتنبر المنصرم إلى 12 أكتوبر الجاري، ما رفع عدد حالات الإصابة المسجلة إلى حدود أمس الاثنين إلى 153 ألفا و761 حالة، أي بمعدل إصابة يصل إلى 423,4 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ويظهر مؤشر الإصابة الأسبوعي لكل مائة ألف نسمة حسب الجهات، تراجع مستوى انتشار الفيروس في كل من طنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس بمعدل إصابة أسبوعي لا يتعدى 20 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما سجلت سبع جهات معدل إصابة يتراوح ما بين 20 و50 حالة لكل 100 ألف نسمة، بينما لا تزال ثلاث جهات تسجل معدلات إصابة تفوق 50 حالة لكل 100 ألف نسمة؛ وهي جهات الدار البيضاء-سطات، وسوس-ماسة، والداخلة-وادي الذهب.