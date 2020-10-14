عائلة “محمد أمين” تعلن العثور على ابنها المختفي بمدينة آسفي

تمكنت السلطات الأمنية بمدينة آسفي، من العثور على الطفل محمد أمين، الذي كان قد توارى على الأنظار اليوم الثلاثاء، أثناء عودته من المؤسسة الثانوية التي يدرس بها.

وأكدت خالة الطفل، التي سبق وتحدث إلى موقع “اليوم 24″، أن جهود عناصر الشرطة مكنت من العثور على الطفل المختفي وهو في حالة جدية، معبرة عن شكرها لعناصر الأمن ولكل من تعاطف مع الأسرة في هذا الظرف العصيب.

وكانت عائلة محمد أمين قد ناشدت سكان آسفي في المساعدة على إيجاد ابنها، حيث أكدت خالته أن أن الطفل لا يتجاوز 16سنة من عمره، اختفى عن الأنظار أثناء رجوعه من الثانوية.

وأفادت أن محمد كان على اتصال بالهاتف معها، لكنه صرخ صرختين بشكل مفاجئ وانقطع الحديث بينهما، مشددة أن الهاتف انقطع، والطفل اختفى عن الأنظار.