النشرة النصف شهري.. انتشار مضطرد لكورونا والمغرب ضمن الـ30 دولة الأكثر تأثرا

أكدت وزارة الصحة في تصريحها النصف شهري حول تطور الوضعية الوبائية المرتبطة بكوفيد-19 بالمملكة، أن أعداد حالات الإصابة الوفيات لازالت في ارتفاع مستمر، ما جعل المغرب يتقدم في الترتيب العالمي.

وأوضحت الوزارة أن مقارنة عدد حالات الإصابة المسجلة خلال الأيام الـ45 الأخيرة، تبين ارتفاعا مطردا لمعدل حالات الإصابة المسجلة لكل 15 يوما، حيث تم الانتقال من 25 ألفا و613 حالة في النصف الأول من شهر شتنبر إلى 30 ألفا و904 حالات في النصف الثاني من الشهر ذاته (أي بزيادة تناهز 21 في المائة)، ثم إلى 34 ألفا و654 حالة في النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري، أي بزيادة 12 في المائة.

أما بالنسبة للوفيات، فاستقر المعدل نصف الشهري في الفترات الثلاث المذكورة عند مستوى 500 حالة وفاة في كل نصف شهر، مع ارتفاع ملموس خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة 5 في المائة.

وإجمالا، وإلى حدود أمس الإثنين بلغ عدد حالات الإصابة المسجلة 153 ألفا و761 حالة، أي بمعدل إصابة يصل إلى 423,4 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما ارتفععدد الوفيات إلى 2636 حالة وفاة، أي بمعدل إماتة يقارب 1,7 في المائة، أما نسبة التعافي فتناهز 84,2 في المائة من مجموع حالات الإصابات المسجلة.

وبذلك يضيف المصدر ذاته أن وضعية المغرب من الناحية الوبائية عالميا وقاريا سجلت تقدما بمركز واحد من حيث عدد الحالات الإيجابية ، 30 عالميا و2 إفريقيا، وبثلاثة مراكز من حيث عدد الوفيات، 36 عالميا و3 إفريقي في عدد الوفيات.