مصر تسجل 139 إصابة بكورونا و9 وفيات

الأربعاء 14 أكتوبر 2020

أعلنت مصر ليل الثلاثاء/الأربعاء تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و9 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



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وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائية لانتشار الفيروس أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى يوم الثلاثاء ارتفع إلى 104787من بينهم 6017 وفاة.

وأضافت الوزارة أن 98 متعافيا من الفيروس خرجوا من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 97841 حالة.