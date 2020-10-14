اخبار العالم

خطة أوروبية بشأن قيود سفر كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن خطة أوروبية بشأن قيود سفر والان مع التفاصيل

الأربعاء 14 أكتوبر 2020

وافقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27، على وضع خطة مشتركة بشأن القيود المفروضة على السفر لمواجهة فيروس كورونا، إذ تمّ تقسيم المناطق بحسب حدة الإصابات بفيروس كورونا.

Advertisements

 

 وستصنّف الدول على أنها في الفئة الحمراء في حال سجلت أكثر من 50 حالة إصابة لكل 100 ألف مواطن على مدار أسبوعين، وثبتت إيجابية ما لايقل عن 4 في المئة من اختبارات فيروس كورونا، كما سيتم وضعها في هذا التصنيف في حال تجاوزت حالات الإصابات الجديدة 150 حالة لكل 100 ألف مواطن على مدار أسبوعين، دون الاشارة لنسبة اختبارات فيروس كورونا الإيجابية. ووافق وزراء الشؤون الأوروبية على النظام الجديد في اجتماع في لوكسمبورج، أمس.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطة أوروبية بشأن قيود سفر كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا