خطة أوروبية بشأن قيود سفر كورونا

الأربعاء 14 أكتوبر 2020

وافقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27، على وضع خطة مشتركة بشأن القيود المفروضة على السفر لمواجهة فيروس كورونا، إذ تمّ تقسيم المناطق بحسب حدة الإصابات بفيروس كورونا.

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وستصنّف الدول على أنها في الفئة الحمراء في حال سجلت أكثر من 50 حالة إصابة لكل 100 ألف مواطن على مدار أسبوعين، وثبتت إيجابية ما لايقل عن 4 في المئة من اختبارات فيروس كورونا، كما سيتم وضعها في هذا التصنيف في حال تجاوزت حالات الإصابات الجديدة 150 حالة لكل 100 ألف مواطن على مدار أسبوعين، دون الاشارة لنسبة اختبارات فيروس كورونا الإيجابية. ووافق وزراء الشؤون الأوروبية على النظام الجديد في اجتماع في لوكسمبورج، أمس.