شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «الطوارئ والأزمات» يتلقى الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد 19» والان مع التفاصيل

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية التي تم الإعلان عنها مسبقاً وتتضمن تقديم لقاح «كوفيد 19» لخط الدفاع الأول تلقى عبيد راشد الحصان الشامسي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد 19».

Advertisements وقال في تصريح له بهذه المناسبة إن القيادة الرشيدة تضع ضمن أهم أولوياتها توفير أقصى درجات السلامة والأمان للعاملين في خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي مخاطر صحية قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.. وأضاف أنه ترجمة لتلك الرؤية تم توفير هذا اللقاح الآمن والفعال والذي سيسهم في الحفاظ على الأرواح وحمايتها. جدير بالذكر أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيد 19» لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

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