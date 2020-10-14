شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تسجل 4295 إصابة جديدة بكورونا و475 وفاة والان مع التفاصيل

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 قالت وزارة الصحة في المكسيك يوم الثلاثاء إنها سجلت 4295 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 475 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 825340 حالة والوفيات إلى 84420.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

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