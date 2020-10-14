شكرا لقرائتكم خبر عن 5132 إصابة جديدة بوباء كورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأربعاء ، ارتفاع عدد الإصاات المؤكدة بفيروس كورونا ، بواقع 5132 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل4122 في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 334585 .

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9677 بعد تسجيل 43حالة جديدة، مقابل 13 حالة في اليوم السابق​​​.