شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى احترام وقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على ضرورة احترام وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا، بعد ان اندلعت الثلاثاء معارك عنيفة بين القوات الأرمنية والجيش الأذربيجاني.

ودعا بومبيو في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي الطرفين المتحاربين إلى "احترام التزاماتها بوقف إطلاق النار" و "وقف استهداف المناطق المدنية".

وأشار الصليب الأحمر الدولي إلى أن "هناك مئات آلاف الأشخاص تأثروا في المنطقة" بسبب استمرار المعارك وتجاهل الهدنة الإنسانية المتفق عليها.