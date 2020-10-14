التربية تحدد موعداً مبدئياً لبدء العام الدراسي الجديد

حددت وزارة التربية، تشرين الثاني المقبل موعداً مبدئياً لبدء العام الدراسي الجديد بالاعتماد على التعليم المدمج.
واكد القيسي انه "تم الاتفاق على ان يكون التعليم المدمج هو المعتمد للسنة الدراسية، بالاعتماد على فضائية العراق التربوية التابعة للوزارة لكون بثها لا يحتاج الى انترنت وستبث دروساً للطلبة بالمناهج الانسانية الى جانب العلمية، فضلا عن اعتماد التعليم التقليدي للمناهج العلمية حصراً".
وتابع انه "سيتم التوجيه باعتماد المنصات الالكترونية الى جانب الفضائية التربوية، وتم التنسيق مع منظمة اليونيسيف لافتتاح ثلاث قنوات تلفزيونية تربوية تخصص كل واحدة منها لمرحلة من المراحل الدراسية؛ الاولى للابتدائية والثانية للمتوسطة والثالثة للإعدادية من اجل تغطية البث لجميع المناهج الدراسية".
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