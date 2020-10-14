مدير «الطوارئ والأزمات» يتلقى الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد 19»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية التي تم الإعلان عنها مسبقاً وتتضمن تقديم لقاح «كوفيد 19» لخط الدفاع الأول تلقى عبيد راشد الحصان الشامسي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد 19».

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وقال في تصريح له بهذه المناسبة إن القيادة الرشيدة تضع ضمن أهم أولوياتها توفير أقصى درجات السلامة والأمان للعاملين في خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي مخاطر صحية قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.. وأضاف أنه ترجمة لتلك الرؤية تم توفير هذا اللقاح الآمن والفعال والذي سيسهم في الحفاظ على الأرواح وحمايتها. جدير بالذكر أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيد 19» لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.