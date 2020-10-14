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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الصحة العالمية: لا موجة ثانية لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أفادت مديرة الطوارئ الإقليمية في مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي دوريت نيتسان، أمس (الثلاثاء)، بأن أنواع وأشكال فيروس كورونا تظهر أنه لا توجد موجة ثانية من الوباء.
وأوضحت "نيتسان" في مؤتمر صحفي بعنوان "وباء 2020: التحديات والحلول والعواقب"، أن هناك دولًا تشهد حاليًّا زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكن هناك أيضًا دول تشهد انخفاضاً في عدد الإصابات، وفقاً لـ"سبوتنيك".
وأضافت أن المنظمة تنظر إلى هذا الوضع على أساس يومي، وتدرس الوضع في البلدان التي يوجد فيها انخفاض في عدد الإصابات.
وبيّنت مديرة الطوارئ أن الكثيرين لا يدركون أن "كوفيد – 19" مرض خطير للغاية؛ بسبب حقيقة أن 5 في المئة فقط من المصابين به كانوا بحالة حرجة، ولكن هؤلاء الخمسة في المئة يعانون بشدة وحياتهم في خطر.
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