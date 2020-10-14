الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثانية إلى كوستاريكا لدعم جهودها في مكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات ثانية تحتوي على 12 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى كوستاريكا سيستفيد منها أكثر من 12 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس "كوفيد-19".



Advertisements

وقال جمعة راشد خميس الرميثي سفير الدولة لدى جمهورية كوستاريكا : " يأتي إرسال طائرة المساعدات الطبية اليوم إلى كوستاريكا في إطار دعم العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين واستمرارا للعمل الدؤوب الذي تقوم به دولة الإمارات في تعزيز جهود كوستاريكا الصديقة في مكافحة الفيروس".

وأضاف: " هذه المساعدات هي الثانية التي ترسلها دولة الإمارات إلى كوستاريكا حيث تم إرسال طائرة مساعدات تحمل 8.5 طن من المستلزمات الطبية خلال شهر يونيو الماضي وذلك في إطار مد يد العون للعاملين في القطاع الصحي في كوستاريكا وتوفير المزيد من الحماية لهم في مواجهة الجائحة".

جدير بالذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 1510 أطنان من المساعدات لأكثر من 118 دولة استفاد منها نحو 1.5 مليون من العاملين في المجال الطبي.