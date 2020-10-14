اخبار العالم

تركيا تعاني لتجنيد المزيد من المرتزقة في أذربيجان

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تعاني لتجنيد المزيد من المرتزقة في أذربيجان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

تركيا تعاني لتجنيد المزيد من المرتزقة في أذربيجان

متابعات_ الخليج 365

قالت مصادر إن جثث المرتزقة من الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة تستمر في العودة إلى سوريا بعد أن لقي أصحابها حتفهم في معارك إقليم ناغورنو قره باخ إلى جانب القوات الأذرية.

Advertisements

 

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادره أن عدد الجثث بات لا يقل عن 119، وأن 78 جثة وصلت إلى سوريا فيما لا تزال البقية في أذربيجان.

 

وأضاف المصدر بأن السعي التركي لتجنيد المقاتلين وإرسالهم إلى أذربيجان متواصل على قدم وساق، ولكنه يصطدم الآن بصعوبة بالغة في استقطاب المقاتلين، على عكس ما كان عليه الأمر مع ليبيا، إذ يرفض كثيرون السفر إلى أذربيجان خاصةً بسبب البُعد "الطائفي"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تعاني لتجنيد المزيد من المرتزقة في أذربيجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا