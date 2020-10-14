شكرا لقرائتكم زملاء لاعب سجل هدفاً بالخطأ في فريقه ضربوه حتى قتلوه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انهال لاعبون في فريق أوغندي بكرة القدم على زميل لهم، اسمه Churchill Owaci وعمره 22 سنة، بضرب متنوع ومبرح بسبب خطأ دفاعي ارتكبه مساء السبت الماضي في إحدى المباريات، إلى أن لفظ آخر أنفاسه قتيلا بضرباتهم، وفق ما ذكرته صحيفة Monitor الأوغندية.

قالت "مونيتور" إن أواسي كان يلعب مع فريقه في مباراة ودية أمام أحد الأندية في بلدة Lamwo الإدارية بأقصى الشمال الأوغندي، حين سدد تمريرة خاطئة دخلت بها الكرة في مرمى فريقه هدفا عكسيا، وهو ما بحثت "العربية.نت" عن فيديو يوثقه، ولم تجد في "يوتيوب" أو أي موقع آخر للتواصل ما يفيد، سوى أن زملاءه انتظروا حتى انتهت المباراة بخسارتهم، ثم انهالوا عليه ضربا ولكما وركلا قبل أن يتم إبعادهم عنه في النهاية.

لقطة من المباراة

إلا أن الشجار تجدد واحتدم عندما قرر أواسي الانتقام من أحد المعتدين عليه، فدفعه عن دراجة كان يقودها، بحسب ما نقلت الصحيفة عن Dennis Onyon رئيس مقاطعة Agoro Sub والذي أضاف أن الشجار الذي تجدد أدى إلى إصابة اللاعب بجروح خطيرة، فسقط على بعد أمتار قليلة من مكان التقاتل، وتم نقله على عجل إلى "مركز أغورو الصحي" حيث أعلن الأطباء وفاته بعد ساعات قليلة" وعندها سارعت الشرطة واحتجزت لاعبين مشتبهاً بهما في مقتله، والتحقيق معهما مستمر.

واحد من شهود عيان، ذكر للشرطة أن الخطأ الذي ارتكبه أواسي وأدى بالكرة للدخول في مرى فريقه "مرتبط بشربه المفرط للكحول في الليلة السابقة" أي أنه كان في حالة سكر تقريبا حين لعب مع فريقه. أما الصورة أعلاه، فنشرها عدد من وسائل الإعلام الأوغندية، وذكر أنها للمباراة.