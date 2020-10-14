شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قواعد لإعداد وتدريب ذوى الإعاقة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، آلية الإعداد والتدريب المهنى لذوى القدرات الخاصة، وذلك استعدادا لدمجهم في المجتمع بصورة مكبرة وتأهيلهم لذلك، وفيما يلى نستعرض هذه القواعد ودورها في حصول ذوى القدرات على حقوقهم المنصوص عليها في التشريع.

1. يبدأ سن القبول لبرامج التدريب والإعداد المهني من 13 سنة.

2. إمكانية الإحالة لأقرب مكان للتدريب في حالة وجود أماكن تدريب متاحة بالمجتمع.

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3. قياس فاعلية وأثر التدريب على الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج المتابعة.

4. إجراء التشخيص اللازم والإرشاد والتوجيه، وتتضمن الإرشاد التأهيلي وإعداد خطة التأهيل الفردية.

5. إجراء خطوات الدراسة والتقويم وتتضمن استقبال ذوي الإعاقة وتقييم قدراتهم واحتياجاتهم ومهاراتهم.

6. وضع خطة تدريب وتأهيل مناسبة لكل حالة، تتضمن المجالات المهنية الموجودة في سوق العمل المحلى.

7. إعداد خطة تدريب لكل حرفة بطريقة مفصلة بالتعاون مع أصحاب العمل وتحديد مستوى المهارة المراد بلوغه مصحوبا بالإحصائيات والنتائج المحققة بمشاركة فريق التأهيل.