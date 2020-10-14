حصيلة إصابات كورونا في العالم تتجاوز 38 مليون شخص

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم بلغت 38 مليونا و66 ألفا و297 شخصا حتى صباح اليوم الأربعاء.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بسبعة ملايين و856 ألفا و605 إصابات، ثم الهند بسبعة ملايين و175 ألفا و880 إصابة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث بخمسة ملايين و113 ألفا و628 إصابة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في العالم جراء الإصابة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا مليونا و85 ألفا و411 شخصا.