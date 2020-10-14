لأول مرة منذ أبريل.. ألمانيا تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

سجلت ألمانيا أكثر من خمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك لأول مرة منذ أبريل، حسبما أفاد معهد روبرت كوخ اليوم الأربعاء.

وأظهرت أرقام المعهد أنه تم تسجيل 5132 إصابة جديدة، بزيادة ألف حالة تقريبا على حصيلة أمس الثلاثاء عندما تم تسجيل 4122 إصابة.

وسجلت البلاد يوم السبت 4721 إصابة جديدة، وكان ذلك يعد أعلى زيادة منذ أبريل قبل الكشف عن الحالات الجديدة اليوم.

وإجمالا، تم تسجيل 334 ألفا و585 حالة إصابة منذ بداية الجائحة ، كما توفي 9677 شخصا في ألمانيا.