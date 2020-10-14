السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات في السعودية بنسبة 75% الأحد المقبل

تنطلق المرحلة الثانية من السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، بنسبة 75 %، يوم الأحد المقبل الموافق 18 أكتوبر الجارى، حيث تتشمن هذه المرحلة السماح بنسبة 75% (15 ألف معتمرفي اليوم، 40 ألف مصل في اليوم) من الطاقة الاستيعابية، التي تراعي الإجراءات

الاحترازية الصحية.

وكانت المرحلة الأولى قد بدأت في 4 أكتوبر بنسبة 30% (6 آلاف معتمر في اليوم)، وذلك بعد صدور الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

واستأنفت السعودية في 4 أكتوبر أداء العمرة تدريجيا في المسجد

الحرام بعد تعليقها منذ مارس الماضي ضمن إجراءات احتواء فيروس كورونا

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن أربع مراحل للعمرة، تبدأ المرحلة الأولى بطاقة تشغيلية تصل إلى 30%، فيما تنطلق المرحلة الثانية في 18 أكتوبر الجاري بنسبة 75% من الطاقة التشغيلية، وفي الأول من نوفمبر ستستأنف العمرة والزيارة من داخل وخارج السعودية تدريجيا بطاقة تشغيلية تصل إلى 100%، وتنطلق المرحلة الرابعة بمجرد الإعلان عن انتهاء أزمة كورونا أو زوال الخطر.