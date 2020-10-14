واشنطن تستنكر إستفزازات تركيا في المتوسط وتطالب بوقفها

قالت الولايات المتحدة، امس إنها "تستنكر" قرارا بإرسال سفينة تنقيب لشرق المتوسط، واتهمت أنقرة بإثارة التوتر في المنطقة "وتعمد" تعقيد استئناف المحادثات مع اليونان.

وشددت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان على أن "الإجبار والتهديدات والترويع والنشاط العسكري لن ينهي التوتر في شرق المتوسط. نحث تركيا على إنهاء هذه الاستفزازات المحسوبة والبدء على الفور في المحادثات الاستكشافية مع اليونان".

وسبق لتركيا إرسال سفينة تنقيب إلى المياه الإقليمية لليونان وقبرص ما أثار توترا في المنطقة كاد ينزلق لمواجهة عسكرية في ظل مناورات تركية ويونانية متزامنة.

Advertisements

وتسعى أنقرة لمزاحمة البلدين الجارين في حقول طاقة واعدة في مناطقهم الاقتصادية شرق المتوسط ما أثار قلقا دوليا وسط وعيد أوروبي بفرض عقوبات على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وزار مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الشهر الماضي قبرص في أقوى رسالة لأنقرة التي تراجعت على الفور وسحبت سفينة التنقيب

Advertisements