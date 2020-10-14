تركيا تعاني لتجنيد المزيد من المرتزقة في أذربيجان

الأربعاء 14 أكتوبر 2020

قالت مصادر إن جثث المرتزقة من الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة تستمر في العودة إلى سوريا بعد أن لقي أصحابها حتفهم في معارك إقليم ناغورنو قره باخ إلى جانب القوات الأذرية.



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ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادره أن عدد الجثث بات لا يقل عن 119، وأن 78 جثة وصلت إلى سوريا فيما لا تزال البقية في أذربيجان.

وأضاف المصدر بأن السعي التركي لتجنيد المقاتلين وإرسالهم إلى أذربيجان متواصل على قدم وساق، ولكنه يصطدم الآن بصعوبة بالغة في استقطاب المقاتلين، على عكس ما كان عليه الأمر مع ليبيا، إذ يرفض كثيرون السفر إلى أذربيجان خاصةً بسبب البُعد "الطائفي"