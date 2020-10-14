شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تحظر المواقع الإلكترونية الأرمنية الرسمية والان مع التفاصيل

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 اتخذت السلطات التركية إجراءً جديداً ضد أرمينيا، في إشارة إلى دعمها الصريح لأذربيجان على خلفية أزمة قره باخ.

وكشفت صحيفة "زمان التركية" حظرت أنقرة الوصول إلى المواقع الرسمية الحكومية الأرمنية. Advertisements وذكر موقع "Agos" أنه لم يعد بالإمكان الدخول إلى المواقع الإلكترونية الأرمنية الرسمية من داخل تركيا. وتضمنت قائمة المواقع المحظورة الموقع الإلكتروني للرئاسة الأرمنية وموقع رئاسة الوزراء الأرمنية إلى جانب12 وزارة أرمنية

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