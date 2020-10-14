شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الفنزويلي يخضع للعلاج من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت الوكالة عن الوزير قوله إنه تم تشخيص حالته على أنها إصابة بكورونا قبل 11 يوما ، وإنه كانت لديه أعراض بسيطة.
وأضاف ألفاردو أنه يشعر بأنه على ما يرام وينتظر نتيجة اختبار جديد.
وأعلنت فنزويلا تسجيل أكثر من 83700 إصابة بكورونا و704 وفيات حتى الآن ، إلا أن البعض يعتقد أن الأعداد الحقيقية أعلى بكثير من المعلنة.
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