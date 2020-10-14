شكرا لقرائتكم "مدافع عن الجمهوريين!".. ملاسنة حادة بين بيلوسي ومذيع شهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي المذيع الشهير في شبكة "سي إن إن" CNN وولف بليتزر، الثلاثاء، بأنه "مدافع... عن الموقف الجمهوري" خلال مقابلة متوترة بدت فيها بيلوسي بأنها شعرت بالإحباط الواضح من أسئلة المذيع وولف بليتزر.

وظهرالغضب عندما سأل بليتزر بيلوسي لماذا "لا تقبلي عرض حزمة التحفيزالأخيرة من الرئيس ترمب؟" وأجابت بيلوسي: "آمل أن تسأل نفس السؤال على الجمهوريين عن سبب عدم رغبتهم في تلبية احتياجات الشعب الأميركي.. لكن دعني أقول لهؤلاء الناس لأن جميع زملائي - نحن نمثل هؤلاء الناس.. واحتياجاتهم لم يتم تناولها في اقتراح الرئيس. لذلك عندما تقول لي لماذا لا تقبل احتياجاتهم؟ السؤال هو لماذا لا يقبلون منا؟"

وتدخل بليتزر قائلاً لبيلوسي إن الأميركيين "يحتاجون الأموال حقًا الآن"، ونقل عن النائب الديموقراطي رو كانا الذي قال مؤخرًا: "لا يمكن للمحتاجين الانتظار حتى فبراير.. هناك على الطاولة 1.8 ترليون دولار وهو أمر مهم وأكثر من ضعف حزمة تحفيز أوباما.. اعقد صفقة ووضع الكرة في ملعب مكونيل".

وردت بيلوسي: "ما أقوله لك هو أنني لا أعرف لماذا أنت دائمًا مدافعًا - والعديد من زملائك [هم] يعتذرون ويدافعون عن موقف الجمهوريين" ، مضيفة "رو كانا هذا لطيف، هذا ليس ما سنفعله ولا أحد ينتظر حتى فبراير".

واستمر التبادل المثير للجدل عندما ضغط بليتزر على بيلوسي مرة أخرى بشأن اقتراح ترمب البالغ 1.8 ترليون دولار، وسألها "لماذا لا نتوصل إلى اتفاق معه؟" ردت بيلوسي: "حسنًا، لن أسمح للخطأ أن يكون عدو اليمين". وسأل بليتزر "ما الخطأ في 1.8 ترليون دولار؟"

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وردت بيلوسي: "هل تعرف ماذا؟ هل لديك أي فكرة عن الفرق بين الإنفاق الموجود في فاتورتهم وما لدينا في فاتورتنا؟"

واستمر التوتر حتى النهاية، عندما حاول بليتزر إنهاء المقابلة بعد أن اتهمته بيلوسي بـ"الدفاع عن الإدارة كل هذا الوقت".

وقالت بيلوسي لمذيع شبكة "سي إن إن": "سنترك الأمر في الملاحظة بأنك لست محقًا في هذا يا وولف، وأنا أكره أن أقول ذلك لك.. لكنني أشعر بالثقة حيال ذلك وأشعر بالثقة تجاه زملائي وأشعر بالثقة في رؤساء [اللجان] الخاصة بي".

وأجاب بليتزر: "الأمر لا يتعلق بي، إنه يتعلق بملايين الأميركيين الذين لا يستطيعون شراء الطعام والذين لا يستطيعون دفع الإيجار، والذين يواجهون صعوبة في تدبير أمورهم". وكررت بيلوسي عدة مرات على بليتزر: "ونحن نمثلهم ونمثلهم".

وقال المذيع: "أنا حساس تجاههم لأنني أراهم في الشارع يتسولون من أجل الطعام، ويتسولون من أجل المال.. هل أطعمتيهم؟" وانفجرت بيلوسي غاضبة "نحن نطعمهم".

ولم يكن يوم الثلاثاء هو المرة الأولى التي تهاجم فيها بيلوسي شفهياً صحفيًا خلال مقابلة. ففي أغسطس، انتقدت بيلوسي مذيعة برنامج "PBS NewsHour" جودي وودروف، متهمة إياها بأنها "مناصرة" للجمهوريين خلال فترة مفاوضات متوترة أخرى حول حزمة تخفيف فيروس كورونا.