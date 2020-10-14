ترامب: الانتخابات المقبلة ستكون الأهم في تاريخ أمريكا

الأربعاء 14 أكتوبر 2020

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني ستكون الأهم في تاريخ البلاد.



وقال خلال تجمع انتخابي له في ولاية بنسلفانيا الثلاثاء: "أحارب من أجل القضاء على كورونا ومواجهة اليسار المتطرف، تعافيت من كورونا والأطباء وصفوني بـ "سوبرمان".

وأضاف، أن الفوضويين يريدون تحطيم الطبقة الوسطى وأحلام الأمريكيين.

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وكان الرئيس، ترامب، قال مازحا بعد تعافيه من فيروس كورونا إنه "سيقبل الجميع الآن"، وذلك خلال تجمع انتخابي ليل الإثنين في سانفورد، فلوريدا، معتبرا أنه الآن "محصن" من كوفيد-19.

تصريحات ترامب جاءت ضمن الرد على الأخبار التي صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع وتناولت تحذيرا رسميا لمنظمة الصحة العالمية من إغلاق الاقتصاد، باعتباره "الوسيلة الأساسية للسيطرة" على جائحة فيروس كورونا.

وقال ترمب، معلقا على منظمة الصحة العالمية: "هل رأيتم ما حدث؟ لقد خرجوا للتو منذ فترة قصيرة واعترفوا بأن دونالد ترمب كان على حق"، منتقدا عمليات الإغلاق بشكل عام، مشيدا بنجاحه في هزيمة كرونا واصفا نفسه بـ"المحصن".