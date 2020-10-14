شكرا لقرائتكم خبر عن 4295 حالة إصابة جديدة بكورونا و475 وفاة في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة في المكسيك يوم الثلاثاء إنها سجلت 4295 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 475 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 825340 حالة والوفيات إلى 84420.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.