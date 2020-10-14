زوارق حربية ودبابات.. تدريب تركي مكثف للمرتزقة في ليبيا

كشف مصدر عسكري ليبي لـ"الخليج 365" النقاب، عن قيام ضباط أتراك بتدريب مرتزقة ومليشيات الوفاق على تكتيكات حربية متقدمة، وأسلحة ثقيلة تشمل دبابات M60 التركية، وزوارق حربية.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، إن التدريبات التي انطلقت بداية الأسبوع الجاري شملت ميادين رماية بالأسلحة الثقيلة، وقيادة الزوارق الحربية، والقيام بعمليات إنزال بحري على الشواطئ الرملية والصخرية.

وأضاف، أن التدريبات شملت أيضا الدبابة M60 التركية في معسكر الحامية، ومقر معسكر كتيبة حمزة سابقًا في مدينة مصراتة، مشيرا إلى أن أنقرة ماضية في تجهيز قاعدة الوطية الجوية، وميناء الخمس الذي تسعى لتحويله لقاعدة بحرية لها.

وقال عبد الرحمن البوسيفي، محلل عسكري ليبي، إن تركيا ماضية في مشروعها العسكري في ليبيا الذي يهدف لتمكين الجماعات الإرهابية والمتطرفة من السيطرة على مفاصل الدولة.



وأضاف لـ"الخليج 365" أن تدريب المرتزقة والمليشيات من فريق عسكري تركي، لا يوحي، إلا بأن الخيار العسكري لازال قائما والحوارات الأساسية ليست إلا مضيعة للوقت، خصوصًا مع المعلومات المتداولة عن عمليات نقل السلاح التي تجريها تركيا أسبوعيا من مطار إسطنبول إلى قاعدة الوطية الجوية.

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وأكد المحلل العسكري الليبي، أن تدريب المرتزقة على الإنزالات البحرية تؤكد أن الجزء الرئيسي من المعركة القادمة في البحر ، والفرعي سيكون ميدانيا في الصحراء الواقعة بين مدينتي سرت ومصراتة بالمنطقة الوسطى.

واختتم البوسيفي تصريحات، بالقول إن تركيا انشغلت بحربها في القوقاز، لكنها ستعود حتمًا لليبيا التي تراها الغنيمة الكبرى التي ستنعش اقتصادها، لهذا فمسألة الاستعداد لها يجب أن تكون بديهية بالنسبة للجيش العربي الليبي.





والأحد الماضي، أعلنت تركيا إجراء تدريبات لمليشيات حكومة الوفاق غير الدستورية، في مدينة الخمس شرقي طرابلس، في إطار اتفاقيات التعاون العسكري والاستشارات بين أردوغان وفائز السراج في 27 نوفمبر 2019.

وتحاول تركيا إطالة أمد الصراع في ليبيا بوضع عراقيل الواحدة تلو الأخرى، في سبيل عدم التوصل لحل للأزمة التي تعصف بالبلاد وتكبدها خسائر سياسية واقتصادية ضخمة، بغية الاستفادة من ثروات هذا البلد العربي.