إيران تعترف باستهداف جديد لمنظماتها الحكومية بهجمات سيبرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - أقرت وزارة الاتصالات الإيرانية بوقوع هجوم سيبراني، استهدف منظمتين حكوميتين.

واتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة ببدء الحرب السيبرانية المستعرة بينها وبين بلاده، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وأكد ظريف، في تصريحات سابقة، على وجود فيروسات "ستاكس نت" استهدفت منشآت نووية إيرانية، مؤكدًا أنها لا تزال مستمرة.

وتتعرض إيران لـ 50 ألف هجوم سيبراني يوميًا، ونحو 8 هجمات سيبرانية جدية سنويًا، وفق رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني غلام رضا جلالي.

ونجحت الولايات المتحدة في تعطيل برنامج إيران النووي، وأوقفت عمليات تخصيب اليورانيوم، بواسطة هجمات سيبرانية، وفق تقارير إعلامية أمريكية العام الماضي.​