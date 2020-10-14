موظف كبير في الاتحاد الأوروبي يخضع للحجر بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ):

خضع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، للحجر الصحي المتعلق بفيروس كورونا، حسبما أعلن عبر تويتر أمس الثلاثاء.

وقال بوريل في تغريدة إن آخر اختبار له كان سلبيا وإن بانتظار نتيجة اختبار آخر.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، خضع العديد من مفوضي الاتحاد الأوروبي للعزل الذاتي بعد مخالطة أشخاص ثبتت إصابتهم لاحقا بالفيروس.