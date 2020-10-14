ترامب: الأطباء أعطوني شيئا ما لمواجهة كورونا جعلني أشعر كأنني سوبر مان

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن لقاح فيروس كورونا سيتم إنتاجه قريبا متعهدا بوجود علاج للوباء، مشيرا إلى أن الأطباء أعطوه "شيئا ما لا أعرف ما هو، جعله يشعر كأنه سوبر مان".
وأضاف فى فعالية انتخابية فى بنسلفانيا أنه يشجع القانون والنظام والحفاظ على المجتمعات.
وقال إن الانتخابات الماضية قيل له إن النساء لن تصوت له، ولكن صوت من أجله 52% من النساء، مطالبا نساء الضواحىبأن يحبوه بشكل أكبر لأنه أنقذ لهن ضواحيهن وجعلهن يعشن "الحلم الأمريكى."
وهاجم الديمقراطيين قائلا إنهم لاحقوه طوال الـ4 سنوات بشأن العلاقة مع روسيا وتبين فيما بعد أنهم هم من كان لديهم علاقات مع روسيا، مؤكدا أنه كان الأكثر صرامة فى التعامل معهم.
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