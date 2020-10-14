سلبية اختبار كورونا لرئيس الوزراء البولندي

أعلنت بولندا، اليوم الثلاثاء، سلبية اختبار الكورونا لرئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي، وثبت عدم إصابته بفيروس كورونا، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم. نشره موقع روسيا اليوم. في وقت سابق اليوم، قال متحدث باسم الحكومة إن مورافيكي دخل الحجر الصحي بعد اتصاله يوم الجمعة بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أن رئيس الوزراء لم تظهر عليه أعراض فيروس كورونا واستمر في أداء مهامه. دخل الحجر الصحي بعد اتصاله يوم الجمعة بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أن رئيس الوزراء لم تظهر عليه أعراض فيروس كورونا واستمر في أداء مهامه.

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