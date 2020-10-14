شكرا لقرائتكم خبر عن الصين .. 20 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي للصين سجل 20 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 13 أكتوبر تشرين الأول، ارتفاعا من 13 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 14 من الحالات الجديدة جاءت من الخارج، بينما كانت ست حالات من الحالات المحلية في مقاطعة شاندونغ.

وتجري حكومة مدينة تشينغداو، الواقعة في شاندونغ، حملة فحوص لفيروس كورونا على مستوى المدينة بعد سلسلة من الإصابات مرتبطة بمستشفى مخصص لعلاج الإصابات الواردة من الخارج .

وذكرت اللجنة أيضا أنه جرى تسجيل 18 حالة إصابة بكوفيد-19 بدون أعراض في 13 أكتوبر تشرين الأول، مقارنة مع 17 حالة في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين هؤلاء المرضى حالات مؤكدة.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الآن 85661 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.