شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 139 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و9 حالات وفاة، لافتة إلى خروج 98 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97841 حالة حتى أمس.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 104787 حالة من ضمنهم 97841 حالة تم شفاؤها، و 6071 حالة وفاة.
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