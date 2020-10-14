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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ولي العهد السعودي والرئيس الروسي يبحثان الوضع في أسواق الطاقة الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الخليج 365 أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوضاع الأسواق البترولية العالمية، والجهود المبذولة لتحقيق استقرارها وتوازنها والمحافظة عليها، لدعم نمو الاقتصاد العالمي. وقد اتفقت وجهات نظر الجانبين على أهمية مواصلة جميع الدول المنتجة للبترول التعاون والالتزام باتفاق أوبك بلس لتحقيق هذه الأهداف لما فيه صالح المنتجين والمستهلكين معاً.

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