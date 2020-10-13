شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تقفز لمعدلات خطيرة في الهند والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الهند بواقع 55342 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إلى 7.18 مليون إصابة. وأفادت وزارة الصحة الهندية أنها سجّلت 706 حالات وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 109856.

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