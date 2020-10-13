اعتقالات في تركيا بحثا عن 167 شخصا غالبيتهم جنود بالخدمة وضباط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت السلطات التركية عشرات الأشخاص، اليوم الثلاثاء، بحثا عن 167 شخصا غالبيتهم جنود في الخدمة تزعم أنهم على صلة بفتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب قبل أربع سنوات.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن السلطات أطلقت حملة من إقليم أزمير الساحلي للبحث عن 110 مشتبهين بهم منهم 16 من الطيارين والضباط برتب كولونيل ولفتنانت كولونيل في 26 إقليما. وأضافت أن 89 منهم تم القبض عليهم.

وفي عملية منفصلة تستهدف أتباع غولن قالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء إن الشرطة سعت لاعتقال 57 آخرين في 15 إقليما وأضافت أن 32 منهم اعتقلوا بالفعل.

والاعتقالات هي الأحدث في إطار حملة مستمرة منذ 2016 تستهدف معارضين بزعم صلتهم بغولن المقيم في الولايات المتحدة.

وينفي غولن أي دور له في الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016 والذي سقط فيه 250 قتيلا.

ومنذ محاولة الانقلاب احتجزت السلطات 80 ألفا انتظارا لمحاكمتهم وعزلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا من العاملين بالدولة وأفراد الجيش وسرحت أكثر من 20 ألفا من الجيش.

وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وحلفاء تركيا الغربيون نطاق الحملة قائلين إن الحكومة تستغلها لسحق المعارضة.