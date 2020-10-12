شكرا لقرائتكم خبر عن حملته الانتخابية تطمئن الناخبين.. بايدن لم يصب بكورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 12 أكتوبر 2020 قالت حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن في بيان مقتضب اليوم الاثنين إن نتائج الفحوص التي خضع لها لتحديد إصابته بفيروس كورونا جاءت سلبية.

ونائب الرئيس السابق موجود حاليا في ولاية أوهايو ضمن فعاليات حملته الانتخابية قبيل اقتراع الثالث من نوفمبر تشرين الثاني. ومن المقرر أن ينظم الرئيس دونالد ترامب، الذي أعلن قبل 10 أيام عن إصابته بفيروس كورونا، اليوم الاثنين أول تجمع له منذ تشخيص إصابته بعد أن قال إنه لم يعد مصابا بالعدوى.

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