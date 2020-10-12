شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: 46 ألف إصابة جديدة بكورونا والوفيات 494 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الإثنين، أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا وصل إلى سبعة ملايين و740934 حالة بعد زيادة 46069 على الحصيلة السابقة.

بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 214108 بعد أن أودى المرض بحياة 494 آخرين. ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية أمريكية على حدة.