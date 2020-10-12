شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 1056 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّل لبنان 1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 54624 إصابةً. وذكرت الصحة اللبنانية اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع الى 23941، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 466 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة.

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