عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الليبي: مشكلتنا تيار الإخوان الذي يعبث بالمنطقة

الإثنين 12 أكتوبر 2020

الخليج 365

قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري في تصريحات للعربية والحدث إن "مشكلتنا الحقيقية هي في تيار الإخوان الذي يعبث بالمنطقة".



إلى ذلك، دعا المسماري الأمم المتحدة لتوحيد مبادرات السلام بمقترح واحد. مضيفا أن مصر تريد إنهاء الأزمة وفق رؤية الجيش الليبي في محاربة الإرهاب.

وأوضح متحدث الجيش الليبي أن أزمة بريد هيلاري كلينتون أكدت الدور الخطير الذي لعبته قطر في ليبيا، مشيرا إلى أطراف دولية تسعى للاستحواذ على خيرات وثروات ليبيا.

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واعتبر أن عودة الإنتاج النفطي في حقلي الشرارة والفيل خطوة إيجابية نحو التوافق، موضحا أن دول الجوار يجب أن تقتنع بأننا نواجه معركة بعدو واحد.

ورحب المتحدث باسم الجيش الليبي بتحويل مدينة سرت عاصمة لليبيا، مشددا على حق الجيش في التواجد بأي مكان.

يشار إلى أن الأطراف الليبية افتتحت عصر الأحد في القاهرة، جلسة المسار الدستوري. وشدد رئيس المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل خلال كلمة ألقاها في مستهل الاجتماع على أهمية أن يكون الحل في ليبيا بعيداً عن أي تدخلات خارجية.

كما أكد على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية، داعياً إلى إجراء حوار ليبي حول مشهد جديد في البلاد.

وذكّر بحرص مصر على توافق الليبيين فيما بينهم، مشددا على أن أي حل يجب أن يكون على أساس ليبي ليبي، ويحافظ على وحدة البلاد، التي غرقت ولا تزال في الفوضى منذ العام 2011، بعد سقوط نظام معمر القذافي.