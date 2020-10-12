شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب تؤكد ضم أحزاب معارضه وقدرتهم على النقاش دون تخوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تنسيقية الأحزاب تضم أحزاب ذات فكر معارض، وأن المصرى الديمقراطى حزب معارض، مشددة " المعارضة ليست عيب"، لأنها تعكس بالأساس مايصب فى مصلحة الوطن والمواطن من صوت مغاير لأن سيادة الصوت الواحد لاتدفعنا إلى الأمام .

وأضافت أميرة صابر في حوارها مع برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، فى فقرة استضافت خلالها أعضاء تنسيقية الاحزاب قائلة، حتى يكون هناك تقدم ديمقراطى واقعى لابد أن يكون من وجود صوت أخر ومساحة للحديث وطرح الرؤى بمنتهى الشفافية وبقدر كبير من الاحترام وهذا ما فرضته التنسيقية من واقع الممارسة داخلها، مشيرة، نتحدث في أمور كثيرة ونختلف بإحترام وكان تصويتى على كثير من القرارات داخل التنسيقية " لا ".

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وشددت صابر عضوة التنسيقة، ومرشحة مجلس النواب، على أنها لا تخشى من الاختلاف داخل التنسيقية قائلة: " طول الوقت لدينا أوراق عمل داخل التنسيقية في كافة الملفات المطروحة وأنا استطيع طرح رؤيتى دون أن أخشى شىء وبدون أن يخون أحد الأخر، قائله " بقول رأيى من غير ماتخونى ولا أخونك ولا اشتمك ولا تشتمنى ".

وفى السياق ذاته لفت محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن التنسيقية التى يحمل عضويتها عبارة عن منصة سياسية منبثقة عن مبادرة تجمع بين شباب الأحزاب والقوى السياسية ممن يعرفون بعضهم البعض عبر سنوات طويلة من خلال ممارسة العمل السياسى عبر عشر سنوات مضت.

وذكر محمد موسى، أن تنسيقية الأحزب الشبابية استطاعت استيعاب قدر كبير من الشباب المختلفين فى الأيدولوجيات وقبول هذه الاختلافات وإدارتها بشكل ديمقراطى بما يرسخ الممارسة السياسية وهذا هو شعار التنسيقية " السياسة بشكل جديد " وهي السياسة المبنية على التعددية والحوار.